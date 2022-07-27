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Düşük Teminat ile Çift Yönlü İşlem Fırsatı
Vadeli İşlem İşlem ve Opsiyon Piyasasası Nedir?
VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) ekonomik veya finansal göstergeler ile sermaye piyasası araçları üzerine düzenlenmiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev araçların elektronik ortamda alınıp satılabileceği Borsa İstanbul nezdinde kurulu bir piyasadır.
VİOP Vadeli İşlemler Ana Pazarında vadeli işlem sözleşmeleri (futures) işlem görür. Vadeli işlem sözleşmeleri, belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte dayanak varlığı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.
Fiyat değişikliği konusunda risk almaya istekli ve yapmış olduğu mali yatırımları hedge etmek isteyen yatırımcılar bu piyasalarda işlem yapabilirler.
Viop İle Yapılabilecek İşlemler
- Riskten Korunma Amaçlı İşlemler
- Yatırım Amaçlı İşlemler
- Arbitraj Amaçlı Vadeli İşlemler
- Portföy Çeşitlendirme Vadeli işlemler
- Kaldıraç Avantajı
- Çift Taraflı işlem İmkanı
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